Royale Rückkehr: Prinz Harry und Meghan müssen Reue zeigen

Sie können nur unter einer Bedingung zurückkehren. Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) stehen nach wie vor mit der Königsfamilie auf Kriegsfuß. Doch aktuell sieht es so aus, als wünsche sich der jüngere Sohn von König Charles (75) eine Rückkehr in seine Heimat. Mit seiner Frau soll er sich eine Rolle als Teilzeit-Royal vorstellen können. Doch Charles erwartet für eine Rückkehr in den Palast wohl eine klare Entschuldigung.

Das meint zumindest der Journalist Richard Eden. In einem neuen "Palace Confidential"-Newsletter schreibt Richard, dass es für Harry und Meghan nur einen Weg zurück in den Palast gibt. Allerdings sehe es derzeit nicht so aus, als ob es zu einer Entschuldigung kommen wird. "Wie alle Christen wissen, muss vor der Vergebung die Reue stehen. Und wir haben keine Anzeichen dafür gesehen, dass das in Kalifornien lebende Paar bereit ist, sich bei denen zu entschuldigen, die sie mit ihren Beleidigungen und Indiskretionen verletzt haben", lauten die harten Worte des Experten.

Und dabei hat Charles bereits bewiesen, dass er verzeihen kann, so Richard. So soll auch Sarah Ferguson (64) ein schwieriges Verhältnis zu Teilen der Königsfamilie gehabt haben. Deshalb war sie bereits seit Jahren nicht beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham dabei. In diesem Jahr lud Charles sie jedoch ein – genau wie ihren in Verruf geratenen Ex-Mann Prinz Andrew (63).

Anzeige

Getty Images König Charles III. an seinem 75. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de