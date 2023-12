Würde Denise Hersing wieder zu "Temptation Island" gehen?

Würde sie wieder an dem Format teilnehmen? Bei Temptation Island V.I.P. stellten sich Denise Hersing (28) und Lorik Bunjaku (27) dem großen Treuetest auf der Insel der Versuchung. Zwischenzeitlich sah es so aus, als hätte sich das Paar verloren. Tatsächlich trennten sich die Blondine und der Mannheimer beim finalen Lagerfeuer – waren jedoch kurze Zeit später schon wieder ein Paar. Promiflash hat bei Denise nachgefragt: Würde sie noch mal an "Temptation Island" teilnehmen?

"Ich würde es jederzeit wieder machen. Auch wenn es extrem hart war und das psychisch Krasseste war, was ich je erlebt habe", erklärt die 28-Jährige im Promiflash-Interview. Aus dem Format ziehe sie trotzdem einen großen Gewinn: "Schlussendlich wäre unsere Beziehung ohne Temptation nicht so stark, wie sie heute dadurch geworden ist. Uns war ja vorher gar nicht bewusst, dass es so einige Baustellen gibt."

Seit der Teilnahme an der Show laufe es bei Denise und Lorik besser denn je. "Temptation war für uns keine Versuchung mehr, sondern eher eine Therapie für unsere Beziehung und tiefergehenden Probleme", gibt die Beauty ehrlich zu. Über die gewonnenen Erkenntnisse sei sie sehr froh.

RTL / René Lohse Lorik und Denise, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku und Denise Hersing im Dezember 2023

Instagram / denise.hersing Denise Hersing im März 2022

