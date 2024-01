Die Fans feiern Dua Lipa für betrunkene Silvester-Selfies!

Sie ist ein Superstar und doch authentisch! Dua Lipa (28) ist eine aus England stammende Sängerin mit albanischen Wurzeln. 2015 war der Musikerin ihr großer Durchbruch gelungen. Hits wie "One Kiss" und "Levitating" katapultierten sie an die Spitze der Charts. Außerdem lieferte die Ex von Anwar Hadid (24) einen Song für den Film Barbie. Doch all das scheint die "New Rules"-Interpretin nicht sonderlich verändert zu haben: Dua teilt jetzt betrunkene Silvester-Selfies.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 28-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen, die sie während der Silvester-Feierlichkeiten zeigen. "Macht das sonst noch jemand nach fünf Negronis?", schrieb Dua scherzhaft zu den Fotos. Die Fans scheinen die nicht gestellten Aufnahmen zu feiern. "Haha, sie ist genau wie ich, ich liebe sie", kommentierte ein User, während ein anderer schrieb: "Das ist der wahre Vibe." Ein anderer ließ Dua wissen: "Ich respektiere diesen Beitrag."

Es stellt sich die Frage, mit wem die Künstlerin ins neue Jahr gerutscht ist. Denn Anfang Dezember hatte ein Insider ausgeplaudert, dass Dua und ihr Freund getrennt seien. "Dua und Romain sind nach einem Sommer voller Liebe getrennte Wege gegangen", wurde der Informant von The Sun zitiert.

