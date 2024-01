Fünfstellige Summe: So viel Geld gibt Bushido im Monat aus

Bushido (45) muss tief in die Tasche greifen! 2022 hatten der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) ihre Taschen gepackt und Deutschland den Rücken gekehrt. In Dubai begann die zehnköpfige Familie ihr neues Leben – und das scheint ziemlich teuer zu sein. Der Musiker enthüllt eine Zahl, die es in sich hat: So viel Geld gibt Bushido im Monat aus!

In seiner eigenen Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" thematisiert das Paar den Umzug in den Wüstenstaat und die damit verbundenen Kosten. Die monatlichen Fixkosten für Miete, Essen, Angestellte und Co. sollen laut eigenen Aussagen bei 50.000 Euro liegen. Allein die Unterkunft in Dubai soll das Doppelte von dem betragen, was die Familie für ihre Villa in Berlin bezahlt habe. "Dann leben wir parallel noch zur Miete. Das ist nicht billig in Dubai. Wir bezahlen bestimmt mindestens 30.000 Euro Miete", erzählt der "Papa"-Interpret.

Ob die neue Unterkunft weniger kosten wird? Das Paar hatte vor wenigen Wochen seine Umzugspläne offengelegt. Der Auslöser sei ein Restaurantbesuch in dem Viertel Dubai Hills gewesen, erzählte das Paar in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Während sie eigentlich nur schnell etwas essen wollten, beeindruckte dieser Teil der Stadt die beiden nicht nur mit seiner zentralen Lage. "Die ganze Umgebung und die Atmosphäre, das war einfach so schön und wir haben uns so wohlgefühlt", fand der Musiker.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Getty Images Bushido, April 2009

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

