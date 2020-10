Anfang des Jahres hatte Shannen Doherty (49) öffentlich gemacht, dass ihr Brustkrebs im vierten Stadium zurückgekehrt sei. In einem aktuellen Interview machte die frühere Beverly Hills, 90210-Darstellerin deutlich, dass sie den Kampf gegen den Krebs noch nicht aufgegeben hat. Und auch Shannens ehemaliger Co-Star Ian Ziering (56) glaubt daran, dass die 49-Jährige die Krankheit besiegen kann: Er hält seine Schauspiel-Kollegin für eine Kämpferin!

"Weißt du, Shannen ist so belastbar", sagte der 56-Jährige E! News. "Wenn ich jemals in den Krieg ziehen würde, würde ich sie auf meiner Seite haben wollen." Er sei sich sicher, dass der Ex-Charmed-Star es schaffen werde, wieder gesund zu werden. Er kenne Shannen und sie sei in Bezug auf die Wissenschaft auf dem neuesten Stand, fügte er noch hinzu. "Ich mache mir wirklich keine allzu großen Sorgen, weil es ihr gut geht", erklärte er voller Optimismus.

Bereits kurz nachdem Shannen ihre Diagnose öffentlich gemacht hatte, gab sie sich via Instagram kämpferisch: "Ich werde tief nach der inneren Kraft graben, die ich brauche, um all dem ins Auge zu sehen", schrieb sie auf der Foto- und Videoplattform. Sie habe zwar enormen Stress, boxe sich aber nach wie vor durch.

Getty Images Shannen Doherty 2019

Getty Images Shannen Doherty, Ian Ziering und Jennie Garth in Beverly Hills, August 2019

SIPA PRESS/ActionPress Shannen Doherty bei den American Humane Hero Dog Awards 2019

