Julia Roberts und ihr Danny Moder sind sich näher denn je

Die beiden scheinen ihre Krise überwunden zu haben! 2000 hatte es zwischen Julia Roberts (56) und Danny Moder (54) gefunkt. Zwei Jahre später waren die Schauspielerin und ihr Liebster vor den Traualtar getreten und hatten sich das Jawort gegeben. Drei Kinder machten das Glück der Eheleute nur noch mehr perfekt. Doch auch wenn die Beziehung der beiden nach außen hin perfekt erscheint, soll es in der Vergangenheit gekriselt haben. Diese scheinen sie längst überwunden zu haben: Julia und Danny sind sich näher denn je.

"Sie haben so viel durchgemacht, um eine solide Basis zu finden, aber sie sind sich näher als je zuvor", berichtet ein Insider gegenüber OK! Magazine. Ihre angeblich kurz bevorstehende Trennung habe das Paar schon längst überwunden: "Vieles davon war, dass Julia sich beruhigte und erkannte, dass sie aufhören musste zu versuchen, alles zu kontrollieren, was ihrer Natur entspricht."

Wie sehr sich die beiden lieben, zeigte die "Pretty Woman"-Bekanntheit im Sommer via Instagram. Julia teilte nämlich einen seltenen Schnappschuss mit ihrem Danny. Die Aufnahme zeigt die beiden ganz verliebt – denn die 56-Jährige und ihr Göttergatte geben sich einen dicken Schmatzer. Das niedliche Foto versah der Hollywoodstar mit dem Hashtag "Wahre Liebe".

Anzeige

Getty Images Julia Roberts im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / juliaroberts Danny Moder und Julia Roberts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de