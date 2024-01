Julian Stoeckel gönnt ihm den Dschungelcamp-Sieg am meisten!

Dieser Teilnehmer soll es werden! Die Absolventen für die Prüfungen des Dschungelcamps 2024 stehen fest. Cora Schumacher (47), Heinz Hoenig (72) und Kim Virginia Hartung (28) zählen unter anderem zu den Auserwählten, die im Januar in den australischen Busch fliegen werden. Alle haben vermutlich das gleiche Ziel: die Krone und das Preisgeld ergattern. Im Promiflash-Interview verrät Julian Stoeckel (36), welchem Kandidaten er den Sieg am meisten gönnt!

Der Entertainer war selbst einmal Teil der Dschungel-Crew gewesen. 2014 in der achten Staffel des Formats hatte er den neunten Platz belegt. Die Schlagersängerin Melanie Müller (35) hatte sich damals gegen ihre Mitstreiter durchgesetzt. Nun offenbart Julian gegenüber Promiflash seinen Favoriten für das kommende Jahr. "Ich wünsche es Heinz Hoenig", gibt er positiv gestimmt zu.

Neben dem Schauspieler möchten auch noch andere TV-Bekanntheiten die Zuschauer von sich zu überzeugen. Zahlreiche Realitystars wie beispielsweise Mike Heiter (31) und Fabio Knez werden sich im Januar an dem berühmten Wasserfall tummeln. Davon ist der Ex-Dschungelcamper allerdings nicht so begeistert. "Ich will lieber erlebtes Leben, spannende Geschichten und interessante Karrieren verfolgen als belanglose Insta-Storys und anderen Trash", erklärt er im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige

RTL Deutschland Die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Anzeige

RTL Heinz Hoenig, Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de