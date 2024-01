Mark Wahlberg bringt mit Muskeln seine Fans um den Verstand

Damit verdreht er einigen Fans sicher den Kopf! Mark Wahlberg (52) ist seit Jahren ein erfolgreicher Schauspieler in Hollywood. Mit Filmen wie "Ted" oder "Pain & Gain" feierte er in der Vergangenheit große Erfolge. Neben seiner Filmkarriere ist der Actionheld im Netz aber auch mittlerweile für seinen Sport-Content bekannt. Und dass sich der Familienvater sehen lassen kann, beweist er nur zu gern: Mark sorgt mit seinem Body für Schnappatmung bei seiner Community!

Via Instagram veröffentlicht der 52-Jährige einen Clip von sich beim Eisbaden. Nur in einer Badehose bekleidet, steigt der Hollywoodstar in den Eistank. Für seine Fans besonders schön anzusehen: seine Muskeln! "Sein Körper ist immer noch in der Form eines 23-Jährigen", "Er ist einfach der perfekte Mann" oder "Verdammt, Mark, schau dich an", kommentieren unter anderem drei begeisterte Follower.

Doch was steckt hinter seinem Body-Geheimnis? Ganz viel Disziplin! In einem früheren Interview mit Men's Health erklärte er: "Sich auf ein stationäres Fahrrad zu setzen, ist gut für Bodybuilding, fürs Stählen, in Form kommen und all diese Dinge. Aber rauszugehen, viele Ausfallschritte zu machen und ähnliche Übungen – das ist es, was mich am Laufen hält."

Getty Images Mark Wahlberg im November 2023

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, 2022

Getty Images Mark Wahlberg in den SiriusXM Studios in New York

