Mark Wahlberg (50) lässt wieder die Muskeln spielen! Der Schauspieler ist bereits seit vielen Jahren für seinen krassen Körper berühmt-berüchtigt. Doch für den Film "Father Su" hatte er sage und schreibe 14 Kilo zunehmen müssen – eine echte Herausforderung für ihn. Danach wieder in seine alte Form zurückzufinden, machte ihm augenscheinlich aber nicht so viel aus. Der Streifen ist im Kasten und Mark hat danach eine heftige Body-Transformation hingelegt. Mark ist mit 50 Jahren in der Form seines Lebens!

