Sarah Kern will ihr "Rich Bitch"-Image im Dschungel ablegen

Sarah Kern (55) möchte ein anderes Bild von sich zeigen! In wenigen Wochen geht es endlich wieder los: Das Dschungelcamp startet in die nächste Runde! Lange war spekuliert worden, dass die Designerin auch in den Urwald ziehen könnte. Am Freitag wurde es dann endlich bestätigt: Sarah wird tatsächlich nach Down Under reisen. Dort hat sie auch einen Plan: Sarah möchte ihr altes Image ablegen und eine neue Seite von sich zeigen!

"Die 'Rich Bitch' von früher bin ich lange nicht mehr", verrät die Blondine im RTL-Interview und fügt hinzu: "Ich bin ein in sich lebender Mensch und war schon seit sechs Jahren nicht mehr auf dem roten Teppich." Der Mensch von früher sei sie nicht mehr: "Das passt nicht mehr so zu mir, ich gehe nur mit meinem Hund, ich habe gar kein Auto und schminke mich nicht zu Hause." Ihr verändertes Image wolle sie im Dschungel unter Beweis stellen.

Als Sarahs Teilnahme noch nicht offiziell bestätigt worden war, berichtete Bild, dass ihre Gage "sehr, sehr gut" sein soll. Bislang galt Cora Schumacher (47) als die Spitzreiterin beim Thema Gage. Wie das Blatt bereits berichtete, soll die einstige Rennfahrerin einen äußerst lukrativen Vertrag unterschrieben haben – eine genaue Summe ist allerdings nicht bekannt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr soll unter anderem Lucas Cordalis (56) 150.000 Euro verdient haben, während sich seine Reality-TV-Kollegin Claudia Effenberg (58) angeblich über die Rekord-Gage von 500.000 Euro freuen durfte.

Anzeige

Getty Images Sarah Kern, Designerin

Anzeige

Getty Images Sarah Kern

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de