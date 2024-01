So süß gratulierte Pamela Anderson ihrem jüngsten Sohnemann!

Hoch soll er leben! Pamela Anderson (56) hatte während ihrer beruflichen Laufbahn die meiste Zeit vor der Kamera gestanden. Mit ihren schauspielerischen Leistungen in großen Hollywood-Produktionen und ihrer erfolgreichen Selbstdarstellung im Playboy-Magazin begeistert sie bis heute ihre Fans. Neben ihrer Karriere war die Blondine als Mutter für ihre zwei Kinder mit Ex-Freund Tommy Lee (61) da. Mittlerweile sind die beiden erwachsen. So rührend gratulierte Pam ihrem jüngsten Sohn zum Geburtstag!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Baywatch-Darstellerin ein Foto von Dylan Jagger Lee (26) aus Kindertagen. Das ist bereits einige Jahre her. Der Musiker feierte am Freitag seinen 26. Ehrentag. "Mein süßer kleiner Sohn", schrieb sie zu dem Schnappschuss. "Gesegnet mit einzigartiger Schönheit, Talent, Stil und Groove", fuhr sie fort und ergänzte: "Ich respektiere dich, ich liebe dich, ich bete dich an."

Die Kinder der Weltbekanntheit hatten es allerdings nicht immer einfach gehabt und hatten sich sogar für ihre Mutter geschämt. Denn Pam hatte damals nicht mit den Folgen ihrer Medienpräsenz gerechnet. "Als ich ein Kind war, dachte ich immer, dass jede Person da draußen Dinge über meine Familie wusste, die sie nicht wissen sollte", hatte ihr zweiter Sohn Brandon Thomas Lee (27) in der Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" berichtet.

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, 2005

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

Getty Images Pamela Anderson mit ihren Söhnen

