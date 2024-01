Verborgenes Talent: Bruce Willis ist ein begabter Sänger!

Bruce Willis (68) kann auf eine 40-jährige Karriere zurückblicken! Im Jahr 1988 ist dem Schauspieler mit seiner Rolle des Polizisten John McClane in dem Film "Stirb langsam" der Durchbruch gelangen. Von da an hat der Filmstar in verschiedensten Actionfilmen mitgewirkt. Abgesehen von seinen vielen Jahren als erfolgreicher Filmstar, hat er noch ein weiteres Talent: Bruce ist nämlich ein begnadeter Sänger!

In den späten 1980er-Jahren hat sich der "Pulp Fiction"-Darsteller als Musiker versucht. The Sun teilt nun ein Musikvideo von Bruce aus den 80ern. Der Schauspieler hatte sogar ein eigenes Rockstar-Alter-Ego, das auf den Namen Bruno Radolini hörte. Im Jahr 1987 veröffentlichte er sein Debütalbum "The Return of Bruno". Das Album belegte mit seiner eigenen Mischung aus Blues und Soulmusik einen beeindruckenden vierten Platz in den britischen Charts. Außerdem hat er im Laufe der Jahre an einer Reihe von Soundtracks in Film und Fernsehen mitgewirkt.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Bruce an Aphasie und Demenz erkrankt ist. Aufgrund seines Gesundheitszustandes beendete der 68-Jährige seine Karriere und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Seine Familie ist ihm in dieser schweren Zeit eine große Stütze.

Anzeige

Getty Images Bruce Willis, Oktober 1993

Anzeige

Getty Images Bruce Willis, November 1996

Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Liebsten im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de