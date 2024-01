War das Grund für Prinz Harry und Meghans Royal-Ausstieg?

War das der Auslöser? 2020 kehrten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) der königlichen Familie den Rücken und zogen in die USA, um ein Leben abseits der Royals zu führen. Doch sie wurden nicht müde, den Palast scharf zu kritisieren. Schon 2019 war das schwierige Verhältnis innerhalb der Familie sichtbar geworden, als das Foto der Sussexes während der Weihnachtsansprache von Queen Elizabeth (✝96) gefehlt hatte. War das fehlende Foto etwa der Grund für Harry und Meghans Ausstieg?

Diese These wird jetzt zumindest in dem Buch "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" aufgestellt. Der Autor Christopher Andersen behauptet, dass die Königin erst kurz vor der Aufnahme ihrer Rede darum bat, das Foto von Harry und Meghan zu entfernen. Laut dem Schriftsteller soll die Queen auf das Bild gezeigt haben und gesagt haben: "Das da, ich nehme an, das brauchen wir nicht." Die beiden sollen nicht nur verärgert, sondern vor allem auch brüskiert gewesen sein – und das nur, weil sie die Feiertage in den USA verbrachten. Das soll der Anstoß für das Paar gewesen sein, auszusteigen.

Als das entfernte Foto für Schlagzeilen sorgte, hatten Stimmen aus dem Palast Stellung bezogen. Expertin Ingrid Seward hatte damals gegenüber The Mirror betont: "Es scheint die Idee einer abgespeckten Monarchie zu repräsentieren. All die Medienberichte mit Harry und Meghan müssen sie beunruhigt haben." Eine bewusste Brüskierung halte sie für unwahrscheinlich.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsrede 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2018

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de