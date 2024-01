Nach jahrelangem Wunsch: Yvonne Woelke möchte keine Kinder

Sie macht ein ehrliches Geständnis. Im vergangenen Jahr hatte Yvonne Woelke für mächtig Aufsehen gesorgt: Iris Klein (56) warf ihrem Ex-Mann Peter Klein (56) vor, sie mit der Schauspielerin betrogen zu haben. Während sich die Mama von Daniela Katzenberger (37) und der gelernte Maler während ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother allmählich wieder annäherten, soll es um Yvonnes Ehe aufgrund der Fremdgehvorwürfe schlecht stehen. Jetzt verrät sie überraschend: Nach einem jahrelangen Wunsch möchte Yvonne keine Kinder mehr haben...

In einem Interview mit Bild spricht die ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidaten offen über ihren Kinderwunsch – und verrät dabei, dass sie eigentlich zwei Jahre älter ist, als die Öffentlichkeit bislang dachte! "Der Kinderwunsch ist weg! Mal ganz ehrlich, mit 44 reicht es jetzt auch. Man muss ja auch immer an das Kind denken. Wenn ich 64 bin, wäre das Kind 20. Das will keiner so richtig", so Yvonne. Dennoch betont sie, dass in ihrer Rolle als Tante komplett aufgehe: "Ich habe zwei supersüße Nichten, die sind super. Sie haben meine volle Aufmerksamkeit."

Nicht nur einmal suchten die Schauspielerin und ihr Mann Stephan einen Arzt auf. "Mein Mann und ich haben uns immer wieder von Ärzten untersuchen lassen, doch es wurde kein biologischer Grund festgestellt. Vielleicht liegt es am Stress", verriet Yvonne bereits in einem vergangenen Interview. Nach Informationen des Blattes soll sogar Peter überlegt haben, seine Sterilisation rückgängig zu machen, um seiner Freundin zu helfen.

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

