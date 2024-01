Nicht an Magersucht: Daran verstarb Keisha Whitaker (†51)

Jetzt gibt es endlich Gewissheit! Die langjährige Ehefrau des Oscar-Preisträgers Forest Whitaker (62) ist vor rund einem Monat im Dezember 2023 verstorben. Nachdem die gemeinsame Tochter des einstigen Paares den Tod ihrer geliebten Mutter auf den sozialen Medien verkündet hatte, kursierten Gerüchte, dass Magersucht die Ursache für das Ableben der Schauspielerin sei. Nun steht der eigentliche Grund fest: Keisha ist an Leberversagen verstorben!

Dies geht aus der Sterbeurkunde der 51-Jährigen hervor, wie TMZ berichtet.So sei die Ex-Frau von Forest an den Folgen einer jahrelangen alkoholbedingten Lebererkrankung ums Leben gekommen. Außerdem sei akutes Nierenversagen ein weiterer ausschlaggebender Faktor, der zu dem Ableben des Models führte. Im vergangenen Monat erlag Keisha demzufolge im Northridge Krankenhaus ihrer Krankheit.

Ihre Tochter True Whitaker (25) verabschiedete sich dabei mit rührenden Worten von ihrer Mutter. "Leb wohl, Mama. Ich liebe dich für immer und darüber hinaus", teilte die junge Frau auf Social Media und fügte hinzu: "Danke, dass du mir alles beigebracht hast, was ich weiß. Ich werde dich in meinen Träumen sehen und ich werde dich in meinem Herzen spüren."

Getty Images Forest Whitaker und Keisha Nash Whitaker, Schauspieler

Getty Images Keisha Nash Whitaker im Jahr 2013

Getty Images True Whitaker, Tochter von Forest und Keisha Whitaker

