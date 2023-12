Forest Whitakers Ex-Frau Keisha Nash stirbt mit 51 Jahren!

Es gibt traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Keisha Nash Whitaker (51) und Forest Whitaker (62) hatten sich im Jahr 1994 am Set des Films "Explosiv – Blown Away" kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später heirateten die beiden Schauspieler, reichten jedoch 2018 die Scheidung ein. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter. Nun müssen sie ganz stark sein: Ihre Mutter Keisha ist gestorben.

Auf Instagram postet True (25) ein Foto ihrer Mutter. Dazu schreibt sie: "Leb wohl, Mama. Ich liebe dich für immer und darüber hinaus." Mit emotionalen Worten verabschiedet sich die trauernde Tochter von ihrer Mutter: "Danke, dass du mir alles beigebracht hast, was ich weiß. Ich werde dich in meinen Träumen sehen und ich werde dich in meinem Herzen spüren." Eine Todesursache ist bisher nicht öffentlich bekannt.

Neben ihrer Tochter meldete sich auch bereits Forests guter Freund und Schauspielkollege John Travolta (69) zu den tragischen Neuigkeiten zu Wort: "Keisha, nimm all deine Schönheit, deinen Humor, deine Fürsorge und deine Einsicht mit – und wisse, dass du für immer geliebt sein wirst." Dann wendet er sich an den Mann der Verstorbenen und verspricht ihm seine Unterstützung in der schweren Zeit.

Getty Images Keisha Nash Whitaker, Schauspielerin

Getty Images True Whitaker, Tochter von Forest und Keisha Whitaker

Getty Images John Travolta, Schauspieler

