Rachel Lindsays Mann Bryan hat die Scheidung eingereicht

Sie gehen von nun an wieder getrennte Wege! 2017 suchte Rachel Lindsay (38) als Bachelorette im US-amerikanischen TV die große Liebe und fand mit Bryan Abasolo anscheinend den Richtigen: Im großen Finale entschied sich Rachel für Bryan und die beiden verlobten sich sogar noch während der Show vor laufenden Kameras. Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen läuteten dann schließlich die Hochzeitsglocken. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer halten: Rachel und Bryan lassen sich scheiden!

Das belegen jetzt die Gerichtsdokumente, die Page Six vorliegen. Demnach habe der Chiropraktiker heute die Scheidungspapiere eingereicht – als Trennungsdatum gibt Bryan den 31. Dezember 2023 an. Weder er noch seine Ex äußerten sich bis dato öffentlich zu dem Ehe-Aus, jedoch geht aus den Dokumenten hervor, dass Bryan "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund angibt. Er fordert nun Ehegattenunterhalt.

War der Druck einfach zu groß? Wie sehr Bryan und Rachel unter ihrer Liebe in der Öffentlichkeit gelitten haben, machte die 38-Jährige erst in dem Podcast "Off the Vine" mit Kaitlyn Bristowe (38) deutlich. "Als wir aus der Show kamen, spürten wir den Druck, den Leuten zeigen zu müssen, wie es uns geht. Sie wollen das, weil sie sich in uns als Paar verliebt haben und sehen wollen, wie es uns geht und wie es läuft", so Rachel.

