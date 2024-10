Rachel Lindsay nach Scheidung noch nicht bereit für Dates

Rachel Lindsay (39) lernte Bryan Abasolo (44) in der 13. Staffel der US-Version von "Die Bachelorette" kennen und lieben. Vier Jahre lang waren die beiden Reality-Stars miteinander verheiratet – doch eine Scheidung beendete ihre Liebesgeschichte. Bryan reichte die Papiere für die rechtskräftige Trennung der beiden bereits im Januar ein. Es folgte ein erbitterter Rosenkrieg sowie ein Streit wegen des Ehegattenunterhalts. Gegenüber Us Weekly gestand die Beauty nun bei der Angel Awards Gala, dass sie nach der Scheidung noch nicht wieder bereit dazu sei, jemanden zu daten und fügte hinzu: "Ich versuche einfach, das alles zu verarbeiten. Danach könnt ihr mich nochmal fragen."

Derzeit wolle sich Rachel erst einmal auf ihre persönliche Weiterentwicklung konzentrieren und erklärte: "Ich habe neulich ein Zitat über das Romantisieren des Lebens gelesen und es ging darum, die einfachen Dinge zu lieben. Sei es ein Spaziergang, dankbar zu sein für die Luft, die wir atmen, oder einfach mit einem Freund zu lachen." Anfangs hatte sie jedoch Schwierigkeiten damit, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen – sie fühlte sich sogar in großen Menschenmengen unwohl und ängstlich. In einem YouTube-Interview mit Scott Evans (41) gestand die Reality-TV-Darstellerin im Juli: "Ich habe gedacht: 'Was stimmt nicht mit mir?' Mein Sicherheitsnetz ist weg, ich trage keinen Ring mehr, ich habe keinen Ehemann. Ich fühlte mich so alleingelassen und verletzlich, dass ich tagelang nicht ausgegangen bin."

Nach und nach gewann Rachel ihr Selbstvertrauen zurück, indem sie neue Dinge ausprobierte. Neben neuen Hobbys engagiert sie sich verstärkt für wohltätige Zwecke. "Als ich nach L.A. kam, hörte ich von Project Angel Food und wollte sofort mitmachen", erzählte sie stolz und fügte hinzu: "Ob es darum geht, bei Telethons zu helfen, Mahlzeiten auszuliefern oder einfach meine Plattform zu nutzen, um Bewusstsein zu schaffen – ich liebe es, wofür die Organisation steht."

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo im Juli 2022

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay

