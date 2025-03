Rachel Lindsay datet nach ihrer Scheidung einen Countrystar

Rachel Lindsay (39), bekannt aus der US-Dating-Show The Bachelorette, hat nach ihrer kürzlich finalisierten Scheidung von Bryan Abasolo (45) wieder Schmetterlinge im Bauch. Die amerikanische TV-Bekanntheit soll den Countrysänger Willie Jones daten, wie eine Quelle gegenüber Page Six bestätigte. "Sie ist glücklich, aber nimmt sich Zeit und überstürzt nichts. Er ist ein toller Typ, und alle freuen sich für sie", erklärte der Insider. Bereits Ende letzten Jahres kamen Gerüchte über eine mögliche Romanze auf, nachdem die beiden gemeinsam beim iHeart’s Jingle Ball in Los Angeles gesichtet wurden. Kürzlich zeigten sie sich erneut gemeinsam bei der Angel-Art-Benefizveranstaltung von Project Angel Food.

Rachel und Bryan heirateten 2019, nachdem sie sich während der 13. Staffel von "The Bachelorette" kennen und lieben gelernt hatten. Ihre Scheidung gestaltete sich allerdings weniger harmonisch. Medienberichten zufolge eskalierten Spannungen, als Rachel sich weigerte, weiterhin finanziell für ihren Verflossenen aufzukommen. Ein Richter entschied im vergangenen Juli, dass Rachel ihrem Ex-Mann monatlich über 12.000 Euro an Unterhalt zahlen muss. Trotz der hohen Summe zeigte sich Rachel in ihrem Podcast "Higher Learning" erleichtert über die Scheidung: "Ich möchte wirklich mit dem Neuanfang beginnen und nach vorne schauen, und das kann ich jetzt tun. Es ist ein wirklich gutes Gefühl, den Prozess starten zu können, mein Leben neu zu gestalten."

Willie Jones, der neue Mann an Rachels Seite, ist ein aufstrebender Star in der Country-Musikszene und arbeitete zuletzt mit an Beyoncés (43) Album "Cowboy Carter". Für Rachel scheint diese Verbindung eine Erholung von ihrem turbulenten Liebesleben zu sein. Ihre Freunde berichteten laut Page Six, dass sie sie aktuell glücklicher und entspannter als jemals zuvor erlebt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Lindsay, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige