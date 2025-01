Rachel Lindsay blickt auf ihre Scheidung von Bryan zurück

Rachel Lindsay (39), bekannt aus der amerikanischen "The Bachelorette", hat sich erstmals zu ihrer Scheidung von Bryan Abasolo (44) geäußert. Die beiden hatten sich 2017 bei der Datingshow kennengelernt und 2019 geheiratet. Nun beendeten sie ihre Ehe nach vier Jahren. Bryans Scheidungsantrag im Januar 2024 führte zu einer monatelangen, konfliktbeladenen Trennung, die vor wenigen Tagen offiziell abgeschlossen wurde. In ihrem Podcast "Higher Learning" sprach Rachel offen über ihre Erleichterung: "Ich bin geschieden. Danke, Gott! Gebt mir etwas Musik der Freiheit."

Rachel ging zwar nicht ins Detail, erklärte aber, dass sie während des Prozesses Zugeständnisse machen musste und die Trennung "unnötig chaotisch" gewesen sei. Letztlich habe sie sich aber für ihr persönliches Wohl entschieden. Ein besonders schwieriges Thema seien die finanziellen Aspekte gewesen, da sie ohne Ehevertrag geheiratet hatten. Zwischenzeitlich musste Rachel Bryan mehr als 12.500 Euro monatlich an Unterhalt zahlen. Aus Dokumenten, die Us Weekly vorlagen, geht außerdem hervor, dass sie ihm eine beachtliche Summe von fast 450.000 Euro schuldet. Die Aufteilung des gemeinsamen Eigentums wurde ebenfalls geregelt. Aus den neuesten Gerichtsdokumenten geht allerdings hervor, dass Bryan Lindsay von "allen" Zahlungen, die sie in Zukunft leisten sollte, "befreit und entbindet" – somit muss sie ihm zukünftig keinen Unterhalt mehr zahlen.

Im Rückblick zeigt sie sich nachdenklich, insbesondere über die Entscheidung, keinen Ehevertrag aufgesetzt zu haben: "Hätte ich das anders gemacht? Absolut." Rachel gestand, damals mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand gehandelt zu haben. In Interviews offenbarte Rachel kürzlich, dass sie rote Flaggen in ihrer Beziehung ignoriert und sich während ihrer Ehe unter öffentlichem Druck gefühlt habe, das Bild einer perfekten Partnerschaft zu vermitteln. Sie erklärte, dass Scham sie daran gehindert habe, früher über Schwierigkeiten zu sprechen: "Man will nicht zugeben, dass es gescheitert ist", gestand sie in einem früheren Interview. Neben der Überlegung, in Zukunft immer einen Ehevertrag aufzusetzen, deutete sie auch an, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie überhaupt noch einmal heiraten möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay

Anzeige Anzeige

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay im September 2017

Anzeige Anzeige