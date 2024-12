Rachel Lindsay hat Ehezweifel lange vor Scheidung bemerkt

Im Januar dieses Jahres hat Bryan Abasolo (44), der Mann von Rachel Lindsay (39), die Scheidung eingereicht, nachdem das Paar rund sechs Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen war – vier Jahre davon als Ehepaar. Zweifel an der Beziehung haben sich jedoch schon viele Monate vor der Trennung bemerkbar gemacht, wie die ehemalige Bachelorette zu Gast bei "The View" zugibt. "Ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich schon vor der Ehe Anzeichen dafür gesehen habe", erzählt sie und fügt hinzu: "Als Frauen sind wir diejenigen, die denken, das Problem lösen zu können, und wir denken, dass wir überhaupt herausfinden können, was das Problem ist. Es ist eine Herausforderung für uns! Aber irgendwann habe ich es eingesehen." Sie vermutet, dass sich die Anzeichen für Schwierigkeiten in der Ehe innerhalb der ersten zwei Jahre immer deutlicher zeigten.

Nicht nur die Hoffnung darauf, ihre Probleme allein lösen zu können, hielt die TV-Bekanntheit davon ab, die Zweifel offen anzusprechen. Die Beauty und Bryan standen aufgrund ihrer Teilnahme an "Die Bachelorette" und ihrer daraus resultierenden Liebe in der Öffentlichkeit – ihre Beziehung sah sich mit großem öffentlichen Druck konfrontiert. "Wir haben uns kennengelernt, zweieinhalb Jahre lang gedatet und dann geheiratet. [...] Egal, wohin ich ging, die Leute fragten mich nach meiner Beziehung... Und man spürt den öffentlichen Druck, den Leuten immer zu zeigen, dass alles großartig ist, auch wenn das hinter verschlossenen Türen vielleicht nicht der Fall ist", betont Rachel. Ehrlich zu sein, sei "mit Scham verbunden". "Man möchte nicht zugeben, dass [die Ehe] gescheitert ist. Man hat Angst, dass die Leute einen anders sehen", erinnert sich die 39-Jährige zurück.

Zweifel an der Beziehung scheinen sich offensichtlich auch bei Bryan breitgemacht zu haben. Wie ein Insider gegenüber dem National Enquirer erklärte, konnte sich der einstige Rosenanwärter keine gemeinsame Zukunft mit Rachel vorstellen – ihre Vorstellungen seien zu verschieden gewesen. "Bryan war frustriert von Rachels Sprunghaftigkeit und ihrer mangelnden Bereitschaft, sich an einen Ort zu binden und eine Familie zu gründen", sagte die Quelle. Nach dieser Erkenntnis erklärte er die Beziehung für beendet und reichte die Scheidung ein – was seine langjährige Partnerin per SMS erfuhr.

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo, April 2018

Getty Images Bryan Abasolo, Reality-TV-Bekanntheit

