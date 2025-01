Rachel Lindsay und Bryan Abasolo sind offiziell geschieden

Rachel Lindsay (39) und Bryan Abasolo (44) haben ihre Scheidung offiziell abgeschlossen. Wie aus Gerichtsunterlagen, die Page Six vorliegen, hervorgeht, wurde die Ehe der Realitystars am Dienstag beendet. Weder Rachel noch Bryan erhalten Ehegattenunterhalt. Der Chiropraktiker behält laut den Dokumenten sein Haus in Miami sowie seinen 2021 Honda Accord. Die Podcasterin bleibt im Besitz ihres Hauses in Hollywood und ihres 2023 Porsche Macan.

Rachel und Bryan hatten keinen Ehevertrag geschlossen. Die Aufteilung der Besitztümer zeigt, dass die beiden auch ihre Verlobungs- und Eheringe behalten dürfen. Interessant ist, dass die 39-Jährige im September 2024 bereits 19.300 Euro zu Bryans Anwaltskosten beigetragen hat. Die jeweiligen restlichen Anwaltsgebühren tragen jedoch beide selbst. Der 44-Jährige reichte im Januar 2024 die Scheidung ein, nachdem die zwei bereits längere Zeit getrennt gelebt hatten. Auf Presseanfragen zu weiteren Hintergründen der Trennung reagierten die Vertreter von Rachel und Bryan bisher nicht.

Rachel und Bryan lernten sich 2017 in der 13. Staffel von The Bachelorette kennen, wo er schließlich die letzte Rose erhielt. Ihre Beziehung galt lange als Beispiel dafür, dass Realityshows echte Liebesgeschichten schreiben können. In den vergangenen Jahren lebten die beiden jedoch an verschiedenen Orten, was immer wieder Spekulationen über Eheprobleme ausgelöst hatte. "Als wir aus der Show kamen, spürten wir den Druck, den Leuten zeigen zu müssen, wie es uns geht. Sie wollen das, weil sie sich in uns als Paar verliebt haben und sehen wollen, wie es uns geht und wie es läuft", hatte Rachel einst im Podcast "Off the Vine" mit Kaitlyn Bristowe (39) angedeutet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Lindsay im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bryan Abasolo im Februar 2023

Anzeige Anzeige