Rachel Lindsay empfindet Scheidung als große Erleichterung

Die Scheidung von Rachel Lindsay (39) und Bryan Abasolo (44) ist seit kurzer Zeit durch. In ihrem Podcast "Higher Learning" bricht die einstige US-Bachelorette erstmals ihr Schweigen – und betont, dass die Finalisierung des Ehe-Aus sie sehr erleichtert. Sie habe in den vergangenen Monaten viele Zugeständnisse machen müssen, "die ich nicht unbedingt machen wollte", und realisiert, dass es letztendlich um ihren "Seelenfrieden" ging, der unbezahlbar sei. "Ich möchte wirklich mit dem Neuanfang beginnen und nach vorne schauen, und das kann ich jetzt tun. Es ist ein wirklich gutes Gefühl, den Prozess starten zu können, mein Leben neu zu gestalten", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit.

Darüber hinaus habe sie in naher Zukunft vor, sich bezüglich einiger Dinge in ihrer Scheidung zu äußern – insbesondere, da sie das Gefühl hat, sie habe "viele Leute reden lassen, ohne dass ich etwas gesagt habe." Vorerst sei es aber nur ein Punkt, den die 39-Jährige klarmachen möchte. "Es kommt ein Punkt in einer Scheidung, an dem man nicht mehr nur die vernünftigere Person sein muss. Wenn jemand auf diese Art und Weise gegen dich kämpft und bereit ist, jegliche Konsequenzen auf sich zu nehmen, und überhaupt nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen, aus welchen Gründen auch immer, [...] musst du an einem bestimmten Punkt loslassen", verdeutlicht Rachel.

Die US-Amerikanerin und Bryan lernten sich 2017 bei "The Bachelorette" kennen und verlobten sich im Finale. Ihre Hochzeit folgte zwei Jahre später – im Laufe der Zeit machten jedoch immer wieder Gerüchte um Eheprobleme die Runde. Im Januar 2024 reichte der Chiropraktiker dann die Scheidung von seiner Liebsten ein, und ein Insider erklärte gegenüber National Enquirer, er sei nicht mehr mit Rachels Lebensart klargekommen. "Bryan war frustriert von Rachels Sprunghaftigkeit und ihrer mangelnden Bereitschaft, sich an einen Ort zu binden und eine Familie zu gründen", offenbarte die Quelle.

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo im April 2019

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay im Dezember 2017

