Rachel Lindsay sieht Scheidungsvereinbarung als Neuanfang

Rachel Lindsay (39) hat ihre Scheidung von Bryan Abasolo (44) finalisiert und sieht darin einen Neustart. Die ehemalige Bachelorette erklärte vor Kurzem gegenüber TMZ, dass sie sich nach der Einigung in ihrem monatelangen Scheidungsprozess "großartig" fühle. Zudem beteuerte sie, dass die Einigung für sie ein "Neuanfang" sei. Die Ehe zwischen Rachel und Bryan, die sich in der 13. Staffel der Kuppel-Show kennen und lieben gelernt hatten, wurde am 7. Januar offiziell geschieden – fast exakt ein Jahr nach Einreichung der Unterlagen. Im Zuge der Einigung erhielt Rachel das gemeinsame Haus in North Hollywood, einen Porsche Macan sowie mehrere Kunstwerke und weitere Vermögenswerte.

Das Scheidungsverfahren zwischen Rachel und Bryan verlief jedoch alles andere als harmonisch. Beide Parteien warfen sich gegenseitig mangelndes Engagement in der Beziehung vor. Bryan äußerte, Rachel hätte sich nie für seine Karriere interessiert und ihn oft "aus dem Weg" haben wollen, während Rachel erklärte, dass sie selten Zeit miteinander verbracht hätten. Ein fehlender Ehevertrag habe die Verhandlungen zusätzlich erschwert, und Rachel musste laut Us Weekly zeitweise sogar temporären Ehegatten-Unterhalt zahlen.

Rachel, die sich seit der Trennung stark auf ihre Karriere und ihren Podcast "Higher Learning" konzentriert hat, sieht nun optimistisch in die Zukunft. In einer der jüngsten Folgen bezeichnete sie die Scheidungsfinalisierung als Befreiung und sprach offen über den Wunsch, neu anzufangen: "Ich möchte wirklich mit dem Neuanfang beginnen und nach vorne schauen, und das kann ich jetzt tun. Es ist ein wirklich gutes Gefühl, den Prozess starten zu können, mein Leben neu zu gestalten", erklärte sie hoffnungsvoll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Lindsay im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige