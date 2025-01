Rachel Lindsay strahlt nach Scheidung von Bryan auf Event

Rachel Lindsay (39), bekannt aus der 13. Staffel der Show The Bachelorette, zeigte sich strahlend auf einem College-Football-Event in Atlanta, nur wenige Wochen nach der Scheidung von Bryan Abasolo (44). Bei der 11. jährlichen Allstate Party at The Playoff, die am Samstag stattfand, präsentierte sich Rachel in einem stilvollen schwarzen Outfit mit goldenen Akzenten und einer braunen Wildlederjacke. Besonders ins Auge fiel jedoch ihr strahlendes Lächeln.

Rachel und Bryan hatten sich 2017 bei "The Bachelorette" kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet. Doch wie Anfang Januar bekannt wurde, hatte Bryan Ende 2023 die Scheidung eingereicht, was in einer intensiven juristischen Auseinandersetzung mündete. Besonders umstritten waren finanzielle Fragen, da das Paar keinen Ehevertrag abgeschlossen hatte. Letztlich wurde eine Einigung erzielt: Bryan erhält das gemeinsame Haus in Miami, während Rachel ihre Residenz in Kalifornien und ihren Verlobungsring behält. Eine größere Zahlung an Bryan in Höhe von 446.000 Euro steht jedoch noch aus.

Trotz des turbulenten Jahres blickt Rachel optimistisch in die Zukunft. Ende Dezember 2024 teilte sie auf Instagram einen emotionalen Rückblick, in dem sie ihre Dankbarkeit für Freunde, Familie und die schönen Momente betonte, die sie durch schwere Zeiten getragen haben. "Ich glaube wirklich daran, dass man stärker ist, als man denkt", schrieb sie in ihrem Post, der auch Highlights aus ihrem Leben und ihrer Karriere im vergangenen Jahr zeigte. Mit ihrer positiven Einstellung und Vorfreude auf 2025 hat Rachel in diesen herausfordernden Zeiten ein inspirierendes Beispiel für Stärke und Resilienz gesetzt.

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay im September 2017

Getty Images Rachel Lindsay im Februar 2024

