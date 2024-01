Zum Abschluss des Jahres rannte Travis Barker Halbmarathon!

Ein weiterer Erfolg für Travis Barker (48)! Der Rockstar hat zusammen mit seiner Frau Kourtney Kardashian (44) so manchen Meilenstein im vergangenen Jahr erreicht. Im Mai hatte das Paar seinen ersten Hochzeitstag gefeiert. Im November durften der Musiker und die Reality-TV-Bekanntheit dann ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Zum Abschluss des ereignisreichen Jahres feierte der Rockstar einen sportlichen Erfolg: Travis meisterte an Silvester seinen ersten Halbmarathon!

Via Instagram teilte der 48-Jährige Schnappschüsse von sich nach dem Abschluss des Rennens. Auf einem Foto präsentiert sich der Familienvater stolz mit einer Medaille in der Hand. Zu seinem Beitrag schreibt der Schlagzeuger: "Das Jahr mit einem Knall beenden!" Travis konnte während des Laufs auf die Unterstützung seiner Frau zählen: Die 44-Jährige feuerte ihren Mann von der Seitenlinie aus an. Kourtney postete auch den Beitrag ihres Liebsten mit einem Bizeps-Emoji und einem roten Herz.

Das Paar setzte seine Feierlichkeiten später in der Nacht fort, als der Kardashian-Star ein Video ihres Silvesterdinners auf ihrer Instagram-Story postete. Erst an Weihnachten hatte Kourtney romantische Schnappschüsse von sich und ihrem Partner im Schnee geteilt. Ihren Beitrag hatte sie mit: "Mama und Papas gemeinsamer Abend" kommentiert.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seinem Sohn Rocky

Instagram/ travisbarker Travis Barker, Dezember 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

