Bodenständig: Prinzessin Madeleine genießt Schnitzel-Date!

Sie wirkt geradezu normal! Prinzessin Madeleine von Schweden (41) ist die Tochter von König Carl Gustaf (77) und seiner Ehefrau Königin Silvia (80). Seit über zehn Jahren ist die dreifache Mutter glücklich mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (49) verheiratet. Dabei gibt sich die Prinzessin mit ihrem Gatten jetzt ganz gewöhnlich: Madeleine genießt ein leckeres Schnitzel mit ihrem Chris und dessen Vater!

Wie Bild berichtet, kehre die royale Tochter seit vielen Jahren in ein Restaurant in Österreich zurück. "Prinzessin Madeleine kommt jedes Jahr zu uns, wenn sie in Kitzbühel Urlaub macht. Nächstes Jahr will sie uns mit ihren drei Kindern besuchen, weil sie es bei uns so toll findet", plaudert die Sprecherin des Lokals aus und fügt hinzu: "Madeleine war supergelaunt. Sie ist ein ganz lieber Mensch, total herzlich und offen. Einfach meganormal."

Im vergangenen Sommer hingegen zeigte sich Madeleine von einer anderen Seite. So machte sie durch ihre hohen Ansprüche bei der Erziehung ihrer drei Kinder auf sich aufmerksam. Für diese soll sie nämlich einen Platz an der exklusiven Privatschule Carlssons verlangt haben, die ihre Sprösslinge bei der Rückkehr nach Schweden besuchen sollen.

Action Press / Dutch Press Photo Agency Chris O'Neill und seine Frau Madeleine von Schweden bei Prinzessin Victorias Geburtstag, Juli 2021

Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Madeleine mit ihrem Mann Chris O'Neill und ihren drei Kindern

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schwedens Kinder Adrienne, Nicolas und Leonore

