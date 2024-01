Chers Sohn Elijah Blue Allman gibt Ehe noch eine Chance

Die Liebe von Elijah Blue Allman (47) und seiner Frau Marieangela King ist wohl wieder aufgeflammt! Eigentlich stecken der Sohn der Popikone Cher (77) und seine langjährige Ehefrau schon seit einiger Zeit inmitten einer Scheidung. Zuletzt wurde die Auflösung der Ehe aber für sechs Monate ausgesetzt. Jetzt gibt es neue Entwicklungen: Tatsächlich sollen Elijah und Marieangela ihrer Liebe noch eine Chance geben wollen!

Mehrere Insider berichten jetzt gegenüber RadarOnline, dass das Ehepaar an seiner Beziehung arbeiten will. Elijah habe in dieser Woche nämlich den zuständigen Richter darum gebeten, die laufende Scheidung abzulehnen. Bislang äußerten sich aber weder er noch seine Frau Marieangela öffentlich zu den neusten Entwicklungen.

Auch wenn die Scheidung abgeblasen sein soll, stehen Elijah weitere Termine vor Gericht bevor. Cher soll nämlich im Moment die Vormundschaft für ihren erwachsenen Sohn beantragen. "Elijah ist prinzipiell nicht in der Lage, seine finanziellen Mittel selbst zu verwalten, da er unter schweren psychischen Problemen und Drogenmissbrauch leidet", begründet sie diesen Schritt laut RadarOnline in Gerichtsdokumenten.

Anzeige

Action Press Cher und ihr Sohn Elijah

Anzeige

Getty Images Cher, Sängerin

Anzeige

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

Anzeige



