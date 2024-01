Dieses Jahr: H.P. Baxxter und Sara haben Hochzeitstermin!

Sie wissen ganz genau, wie der große Tag werden soll. Im Oktober 2023 hatte H.P. Baxxter (59) schöne Neuigkeiten für seine Fans: Der Musiker und seine Freundin Sara verlobten sich. Ganz romantisch hielt er auf einer Rundfahrt im Rolls-Royce auf der schottischen Ilse of Skye um die Hand seiner Liebsten an. Genaue Details besprachen sie noch nicht. Das hat sich nun geändert: H.P. und Saras Hochzeitstermin steht!

Die Details zu ihrer Heirat plaudern die beiden jetzt im Interview mit der "Hamburger Morgenpost" aus. Demnach wurde der Termin wie geplant auf Juni 2024 gelegt. Wo die Trauung und die Feier stattfinden sollen, wissen die beiden auch schon: Es geht auf die norddeutsche Luxusinsel Sylt. Wann genau es so weit ist und um welche Location es sich handelt, behalten der Scooter-Frontmann und die 22-jährige Studentin aber erst einmal für sich.

Dass seine Sara die richtige ist, wusste H.P. schon im ersten Moment, wie er im Dezember gegenüber RTL schwärmte. "Bei mir war das Besondere, dass ich das nach einem Abend Kennenlernen mit ihr wusste. Am nächsten Morgen habe ich zu Sara gesagt: 'Ah, du bist also meine zukünftige Frau!'", erzählte er. Also gab es für ihn keinen Grund, länger zu warten und der Antrag folgte schon nach wenigen Monaten.

Anzeige

MEGA / A LONE WOLF H.P. Baxxter und seine Freundin Sara

Anzeige

Getty Images Scooter im Mai 2016

Anzeige

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Verlobte Sara

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de