Scooter trauert: Ein langjähriges Crewmitglied ist gestorben

Traurige Nachrichten für alle Scooter-Fans. Wie die Band bei Instagram bekannt gibt, haben sie völlig unerwartet ein Crew-Mitglied zu betrauern. "Liebe Fans, wir haben leider traurige Nachrichten. Einige von euch haben bereits auf dem Seaside- und Summerdays Festival mitbekommen, dass inmitten unserer Crew ein tragischer Vorfall stattgefunden hat. Plötzlich und völlig unerwartet wurde unser Backliner, Seb, aus dem Leben gerissen", lautet das Statement der Band. Wie genau es zum Ableben des Crew-Mitglieds kam, ist nicht bekannt. Doch die Trauer ist groß: "Unsere Crew und wir selbst sind schockiert, erschüttert und tief getroffen."

Weiter richten H.P. Baxxter (60) und Co. an die Familie von Seb liebevolle Worte: "Unser Mitgefühl und herzliches Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahe standen." Bereits am vergangenen Wochenende trauerte die Band zusammen mit ihren Fans um Seb. Auf der großen Bühne schlossen sie ihr Konzert mit einem großen Schriftzug auf der Leinwand. "Danke, Seb. Wir lieben dich. Ruhe in Frieden", war dort zu lesen. Außerdem gaben sie die Lebensdaten an. Seb starb am 30. August.

Als Backliner war Seb bei Konzerten von Scooter für die Verwaltung des Bühnenequipments zuständig. Die Truppe gilt bereits seit den 90ern als absolute Erfolgsgeschichte und begeistert ihre Fans mit den energiegeladenen Konzerten. Songs wie "How Much Is The Fish?" und "Hyper, Hyper" sind bis heute absoluter Kult und erfreuen sich einer großen Fangemeinde. Belohnt wurden sie unter anderem mehrfach mit den Musikpreisen Echo und dem Comet.

Instagram / scooterofficial H.P. Baxxter (M.) mit seinen Bandkollegen Marc Blou (l.) und Jay Frog, Januar 2023

Getty Images H.P. Baxxter, Jury-Mitglied von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2016

