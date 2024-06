H.P. Baxxter kämpfte bei seiner Hochzeit mit den Tränen!

H.P. Baxxter (60) hat in Sara Bakhsh die Liebe seines Lebens gefunden. Am Wochenende gaben sich die beiden Turteltauben auf Sylt das Jawort. Nun verrät der Scooter-Frontmann, wie sich die Zeremonie für ihn angefühlt hat. "Mir kamen in dem Moment die Tränen, als die Braut von ihrem Vater hereingeführt wurde. Da musste ich wirklich kämpfen", gibt der Musiker im Interview mit Bild zu. Für den Sänger war es nicht das erste Mal, dass er zum Altar schritt. Hans Peter meint dazu: "Dreimal ist Ostfriesenrecht. Ich bin aus Ostfriesland. Das ist jetzt meine dritte und letzte Ehe. [...] Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe und hoffe, dass wir lange eine glückliche Zeit haben."

Die kirchliche Trauung des Liebespaares fand am Samstag statt. An seinem großen Tag trug der 60-Jährige einen schicken Cutaway. Sara strahlte in einem weißen Kleid und einem passenden Schleier. Während sich die beiden vor den Augen der Schaulustigen einen Kuss gaben, hielt sie außerdem ihren Brautstrauß aus weißen Rosen in den Händen. Allerdings meinte es das Wetter nicht so gut mit dem Pärchen. Die Hochzeitsgesellschaft musste leider im Regen zur Trauung fahren.

Hans Peter und Sara gehen seit März 2023 gemeinsam durchs Leben. Bei ihrem ersten Treffen sei sich der "Hyper Hyper"-Interpret sofort sicher gewesen, dass er die 23-Jährige heiraten wollte. "Ich habe ihr schon an unserem Kennenlernabend gesagt: 'Du bist also meine zukünftige Frau'", plaudert er gegenüber der Zeitung aus. Der Musikproduzent kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Wir verstehen uns blind in allen Lebenslagen. Das ist wichtig. Auch nicht nur, wenn es Highlife ist, sondern, auch wenn es mal nicht so gut läuft, da halten wir zusammen."

ActionPress / Wolfgang Barth H.P. Baxxter und Sara Bakhsh, bei ihrer Hochzeit 2024

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Sara im Juli 2023

