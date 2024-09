Frau ist 38 Jahre jünger: Ist H.P. Baxxter eifersüchtig?

H.P. Baxxter (60) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Der Musiker hat im Juni seiner Partnerin Sara das Jawort gegeben. Auf dem diesjährigen Oktoberfest in München traten sie erstmals als Ehepaar auf – und plauderten dabei einige Details aus ihrem Privatleben aus. Unter anderem wollte RTL von dem Scooter-Frontmann wissen, ob er eifersüchtig sei, wenn seine 38 Jahre jüngere Frau alleine feiern geht. "Also ich gucke schon... Aber ich bin jetzt nicht krankhaft eifersüchtig. Wir vertrauen uns – ist alles entspannt", gesteht er ehrlich.

Und wie sieht es umgekehrt aus? Wie das frisch verheiratete Paar ausplaudert, sei Sara direkt am ersten Tag der Wiesn einige Stunden vor ihrem Liebsten nach Hause gegangen. Dass er noch alleine unterwegs war, stört die 22-Jährige laut eigener Aussage nicht. "Wir vertrauen uns da." Laut H.P. gebe es auch keinerlei Grund für Misstrauen. "Ich bin ja brav", erklärt er.

Seine neue Beziehung machte der Sänger im Mai des vergangenen Jahres öffentlich. Dann ging alles ganz schnell: Im Oktober verkündeten die Turteltauben ihre Verlobung und traten im Juni dieses Jahres vor den Traualtar in der St. Severin Kirche in Keitum auf Sylt. Anlässlich der Hochzeit schwang der 60-Jährige zudem eine emotionale Rede. "Warum ich Sara so sehr liebe, sind unter anderem ihre Herzlichkeit und ihre Loyalität. Sie ist liebevoll, klug, charmant, witzig, sensibel und dazu bildhübsch, wie in einem Artikel treffend gesagt wurde", schwärmte er damals.

Getty Images H.P: Baxxter, Musiker

Getty Images H.P. Baxxter und seine Frau Sara im Januar 2024

