Party bis sechs Uhr morgens: So war H.P. Baxxters Hochzeit!

H.P. Baxxter (60) und seine Sara haben Ja gesagt! Während sie am Freitag bereits die standesamtliche Hochzeit gefeiert hatten, traten sie am Samstag vor den Altar der St. Severin Kirche in Keitum auf Sylt. Was folgte, war eine Party mit prominenten Gästen und vielen emotionalen Momenten – im Promi-Lokal Sansibar sollen die Feierlichkeiten erst um sechs Uhr morgens ein Ende gefunden haben, wie Bild berichtet. Der Scooter-Frontmann schwang zudem eine Rede, in der er von seiner Liebsten in den höchsten Tönen schwärmte: "Warum ich Sara so sehr liebe, ist unter anderem ihre Herzlichkeit und ihre Loyalität. Sie ist liebevoll, klug, charmant, witzig, sensibel und dazu bildhübsch, wie in einem Artikel treffend gesagt wurde."

Doch auch der Vater der Braut hatte einiges zu sagen. "Als Vater bin ich sehr kritisch und wählerisch, was den zukünftigen Ehepartner meiner Tochter angeht...", betonte er, erklärte jedoch, er könne sich keinen besseren Schwiegersohn wünschen. Saras Papa fügte hinzu: "Nun trägt meine Tochter den Namen Geerdes, auf den ich stolz bin." Später folgte noch der romantische Hochzeitstanz des frisch vermählten Paares zu dem Song "Love Is in the Air".

Insgesamt soll die Hochzeitsfeier eine ganz schön emotionale Angelegenheit gewesen sein – das betonen die prominenten Gäste wie Mirja du Mont (48). Und auch der Bräutigam selbst kämpfte das ein oder andere Mal mit den Tränen. "Dreimal ist Ostfriesenrecht. Ich bin aus Ostfriesland. Das ist jetzt meine dritte und letzte Ehe. [...] Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe und hoffe, dass wir lange eine glückliche Zeit haben", erklärte der "Hyper Hyper"-Interpret gegenüber Bild.

Action Press Sara Bakhsh und H.P. Baxxter nach der kirchlichen Trauung

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Frau Sara an ihrem Hochzeitstag, Juni 2024

