Trauung im Regen: Erste Bilder von H.P. Baxxters Hochzeit!

Nachdem sich H.P. Baxxter (60) und seine Sara am Freitag bereits im Standesamt auf Sylt das Jawort gegeben haben, stand heute der große Tag an: die kirchliche Trauung! Von dem großen Event liegen RTL sogar bereits erste Fotos vor. Doch diese zeigen, dass der Tag wohl nicht wie geplant verläuft – statt Sonnenschein gibt es auf der nordfriesischen Insel Regen und frische 13 Grad. Doch davon ließen sich die adrett gekleideten Gäste nicht beirren und spannten einfach die Regenschirme auf. H.P. selbst wurde gegen 15 Uhr mit einem schwarzen Rolls-Royce bis vor die Hintertür der Kirche gebracht, seine Ehefrau betrat kurz darauf die Kirche durch den Haupteingang, geschützt mit zahlreichen Schirmen.

Im Anschluss an die kirchliche Trauung folgte ein erster Umtrunk – genug Zeit für das frisch vermählte Ehepaar, um seine zahlreichen prominenten Gäste zu begrüßen! Unter den Stars und Sternchen vor Ort tummeln sich unter anderem Promi-Koch Tim Mälzer (53), Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und die Schauspielerin Mirja du Mont (48). Im Anschluss soll es für die große Party in die Sansibar gehen. Ein weiteres Highlight des Abends muss jedoch ins Wasser fallen: Vicky Leandros (71), die eigentlich performen sollte, musste krankheitsbedingt bereits absagen.

Doch wie hat sich das Ehepaar eigentlich kennengelernt? In der Hamburger Kneipe "Zwick" soll der Musiker auf die Studentin aufmerksam geworden sein. "H.P. sah Sara, als sie sich ein Getränk holen wollte, und sprach sie direkt an", plauderte ein Freund des Paares gegenüber Bild aus. Seit März 2023 sind die beiden offiziell ein Paar, um ihre Hand hielt der Scooter-Frontmann im Oktober an.

Getty Images H.P. Baxxter, Sänger, mit seiner Verlobten Sara

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Sara im Juli 2023

