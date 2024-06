H.P. Baxxter hat Ja gesagt! Alle Infos zur Hochzeit mit Sara

Im März 2023 traf H.P. Baxxter (60) auf seine zukünftige Ehefrau Sara – am vergangenen Freitag haben sich der Musiker und die Studentin dann endlich das Jawort gegeben. Den Eintritt in den Bund der Ehe feierten sie im engsten Kreis bei einer romantischen Zeremonie auf Sylt. "Megaglücklich" startete das frisch vermählte Ehepaar laut Bild am nächsten Tag dann in die große Hochzeitsfeier, zu der zahlreiche prominente Gäste geladen waren. Mehr Infos zur Hochzeit von Hans-Peter und Sara bekommt ihr im Video!



