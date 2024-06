H.P. Baxxters Traumhochzeit: Das sagen die prominenten Gäste

H.P. Baxxter (60) feierte am Wochenende seine Hochzeit mit Sara Bakhsh auf Sylt. Neben dem Sänger und der Studentin versammelten sich viele Stars in der St. Severin Kirche in Keitum. Im Gespräch mit Bild geben sie nun ihre Meinung zu der Sause. "Die Trauung war wunderschön. H.P. hatte bei Saras Einzug Tränen in den Augen. So gerührt habe ich ihn noch nie gesehen", verrät die Schauspielerin Mirja du Mont (48). Außerdem schwärmt sie: "Ich wünsche dem Brautpaar, dass ihre Liebe so stark und wundervoll bleibt, wie sie jetzt ist."

Neben der Ex-Frau von Sky du Mont (77) waren auch Promis wie der Fernsehkoch Tim Mälzer (53) und Politiker Wolfgang Kubicki (72) vor Ort. Besonders ergriffen von der Trauung war Marion Fedder. "Ich bin superglücklich, dass er so eine tolle herzensgute Frau wie Sara gefunden hat. Sie ist nicht nur wunderhübsch, sondern hat auch ein großes Herz", freut sich die Witwe von Jan Fedder (✝64). Zudem sei sie sich sicher, dass ihr verstorbener Mann die Hochzeit aus dem Himmel beobachtet habe.

Vor der großen kirchlichen Feier hatten der Musikproduzent und die 23-Jährige im kleinen Kreis standesamtlich geheiratet. "Wir haben uns im Sylter Museum in Keitum das Jawort gegeben. [...] Es war eine tolle Zeremonie, die Standesbeamtin hat sehr rührende Worte für uns gefunden und das Wetter hat auch mitgespielt", plauderte der "How Much Is the Fish?"-Sänger gegenüber der Tageszeitung aus.

Getty Images Marion Fedder bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2014

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Frau Sara an ihrem Hochzeitstag, Juni 2024

