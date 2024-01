Liebe und Co.: Das sind Khloé Kardashians Neujahrsvorsätze!

Da hat sie sich aber was vorgenommen! Auf Social Media gewährt Khloé Kardashian (39) nur zu gerne unverblümte Einblicke in ihren privaten Alltag: Ob nun das erste Footballspiel von Tochter True (5) oder aufreizende Schnappschüsse zur Weihnachtszeit – die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit teilt fast alles mit ihren Fans. So wie jetzt auch wieder: Khloé verrät ihre persönlichen Pläne für 2024!

Auf Instagram lässt die 39-Jährige das Jahr Revue passieren. Den Jahreswechsel will die zweifache Mama offenbar nutzen, um einiges besser zu machen. "Bereit für 2024. Für neue Abenteuer. Für neue Gelegenheiten. Für neue Ideen. Für mehr Liebe", lautet ein gepostetes Zitat. Damit ist Khloés Liste der Neujahrsvorsätze aber noch lange nicht am Ende. "Für mehr gute Vibes. Für mehr Frieden. Ich bin einfach bereit, das Neue zu umarmen, das Unbekannte, die Welt, die für mich ist", heißt es weiter.

Es könnte sogar sein, dass sich Khloé in diesem Jahr auf ganz neues Terrain begibt. "Ich denke wirklich, ich sollte einen OnlyFans-Account eröffnen. Ich habe das Gefühl, das könnte sehr lukrativ sein", verriet sie über ihre Zukunftspläne bei The Kardashians. Im Fall der Fälle wolle die Beauty allerdings nur einen bestimmten Teil ihres Körpers auf der Erotikplattform präsentieren – und zwar ihre Füße!

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian im Januar 2020

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de