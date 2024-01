"Neidisch": So sehr macht Krebskampf Amy Dowden zu schaffen

Sie gewährt einen tiefen Einblick. Hinter Amy Dowden (33) liegt ein turbulentes Jahr: Im Mai 2023 machte die Profitänzerin öffentlich, dass bei ihr Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert wurde. Daraufhin unterzog sich der britische Let's Dance-Star neben einer Mastektomie auch einer Chemotherapie. Seither gibt die TV-Bekanntheit regelmäßig Updates zu ihrem Gesundheitszustand auf Social Media. Nun blickt Amy noch einmal auf das Jahr 2023 zurück.

In der Fernsehsendung "Lorraine" spricht die 33-Jährige nun unverblümt über ihren Jahreswechsel. Das letzte Jahr habe vielerlei Hürden mit sich gebracht. "Ich habe eine Brust und meine Haare verloren, ich hatte eine Sepsis, einen Schock, Blutgerinnsel, ich habe mir den Fuß gebrochen", zählt Amy auf. Nach Silvester aufzuwachen und all die anderen Jahresrückblicke im Netz zu sehen, sei ihr besonders schwergefallen: "Ich habe gesehen, dass alle diese schönen Reels machen und ich war ehrlich gesagt ziemlich neidisch."

Besonderen Halt gibt ihr in dieser schwierigen Zeit ihr Mann Benjamin: An Amys letztem Krankenhaustermin vor Weihnachten stand er ihr unterstützend zur Seite. "Die letzte Spritze vor Weihnachten, dann kommen wir in Weihnachtsstimmung und gehen mit unseren lieben Tanzlehrern aus", schrieb die Tänzerin zu einem Instagram-Selfie mit ihrem Liebsten.

