Shannen Doherty hofft auf ein Heilmittel gegen ihren Krebs

Shannen Doherty (52) bleibt voller Hoffnung. Bei der Schauspielerin war bereits 2015 Brustkrebs diagnostiziert worden. Sie konnte diesen zwar bekämpfen – vor fünf Jahren kehrte die Krankheit jedoch zurück. Seitdem muss sie sich immer wieder diversen Behandlungen unterziehen. Erst vor wenigen Tagen betonte die ehemalige Beverly Hills, 90210-Darstellerin, dass sie trotzdem positiv ins neue Jahr starten wolle. Denn Shannen ist optimistisch, dass ihre Krankheit irgendwann geheilt werden kann.

In ihrem Podcast "Let's Be Clear" erzählt die 52-Jährige, dass sie sich sicher sei, dass es nur noch drei bis fünf Jahre dauern würde, bis Krebs besser behandelt werden und sie so länger leben könne. "Es wird viel mehr Optionen geben, die weitere fünf Jahre ermöglichen. In diesen fünf Jahren gibt es dann ganz andere Möglichkeiten und schließlich wird diese Krankheit heilbar sein", vermutet Shannen.

Ihr Talk-Gast Dr. Lawrence Piro vergleicht diese Sichtweise, immer auf neue Behandlungen zu warten, mit einem Pferderennen: "Ich sage immer, dass es wichtig ist, jede Therapie als ein Pferd zu betrachten. Bei einem Pferderennen will man jedes Pferd so lange reiten, wie es geht und dann reitet man das nächste Pferd so lange wie möglich." Shannen erklärt daraufhin, dass sie so lange reite, bis sie neue Pferde bekomme, dass sie also so lange eine Behandlung mache, bis sie Zugang zur nächsten und besseren habe.

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Instagram / theshando Shannen Doherty, Schauspielerin

