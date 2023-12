Trotz Krebs: Shannen Doherty startet dankbar ins neue Jahr!

Das sind ihre Vorsätze für 2024! Shannen Doherty (52) hatte 2015 erstmals die Diagnose Brustkrebs bekommen. Damals besiegte die Charmed-Darstellerin die Krankheit – doch 2020 kehrte sie aggressiver denn je zurück. Regelmäßig muss sie sich erschöpfenden Behandlungen unterziehen. Zu allem Übel trennte sich die 52-Jährige im April dieses Jahres von ihrem Ehemann Kurt Iswarienko, mit dem sie 12 Jahre verheiratet war, da er sie betrogen hat. Trotz all dieser kräftezehrenden Ereignisse möchte Shannen positiv und dankbar in das neue Jahr starten!

"Für mich war es ein turbulentes Jahr, es gab einige massive gesundheitliche Kämpfe, einige massive persönliche Kämpfe, eine Menge Herzschmerz und Angst", gibt die Schauspielerin in ihrem Podcast "Let’s Be Clear with Shannen Doherty" zu. Im nächsten Jahr gehe es vor allem darum, "unglaublich dankbar zu sein", leben zu dürfen und die Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Sie glaube jetzt, "die glücklichste Version" von sich selbst zu leben und hat das Gefühl, dass es in letzter Zeit viel leichter und positiver geworden sei. 2023 endet für Shannen gut!

Aufgeben war für die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit nie eine Option. Ende November erklärte sie People, dass sie nicht sterben möchte, denn: "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen. Ich bin noch nicht fertig damit, die Dinge hoffentlich zum Besseren zu wenden!"

Getty Images Kurt Iswarienko mit Shannen Doherty in New York, 2010

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Instagram / theshando Schauspielerin Shannen Doherty

