Yvonne Woelke soll Djamilas Kind alleine gelassen haben!

Das hat ein Nachspiel! Im vergangenen Jahr kämpfte sich Djamila Rowe (56) durch die Prüfungen der 18. Dschungelcamp-Staffel – mit Erfolg. Die TV-Bekanntheit konnte die Zuschauer überzeugen und gewann die Krone und das Preisgeld. Im Hotel Versace warteten als Begleitung ihre damalige Freundin Yvonne Woelke (44) und ihre kleine Tochter. Jetzt kommt raus: Yvonne soll das Mädchen stundenlang alleine gelassen haben!

Djamila hatte im australischen Urwald keinen Kontakt zur Außenwelt. "Meine Tochter hat mir erst kürzlich erzählt, dass sie damals in Australien stundenlang allein im Hotelzimmer war und nicht wusste, wo Yvonne ist", klagt die 56-Jährige gegenüber Bild. So habe sie das mit ihrer langjährigen Freundin nicht abgesprochen. "Wenn ich jemanden als Begleitung für meine minderjährige Tochter in ein fremdes Land mitnehme, gehe ich davon aus, dass die Person sich kümmert", erklärt sie und betont: "Das verzeihe ich ihr nicht.“

"Wo Yvonne damals war? Bei Peter? Ich weiß es nicht", stichelt sie im Bild-Interview und spielt damit auf die mutmaßliche Affäre zwischen der Blondine und Peter Klein (56) an, die für zahlreiche Gerüchte und eine öffentliche Schlammschlacht zwischen der Schauspielerin und seiner Ex-Frau Iris Klein (56) sorgte.

Dschungelkönigin Djamila Rowe

Yvonne Woelke

Peter Klein und Yvonne Woelke

