Zwei Babys: So ergeht es Paris Hilton als berufstätige Mama

Sie macht auch aus Schwierigkeiten kein Geheimnis. Paris Hilton (42) ist eine viel beschäftigte Frau: Im Laufe der Jahre hat sich das It-Girl nicht nur ein erfolgreiches Business als beliebte DJane und Designerin aufgebaut, sondern auch als Model und Unternehmerin. Seit November 2023 ist die Hotelerbin zudem stolze Mama von zwei Kindern: Sohnemann Phoenix und Töchterchen London. Alles unter einen Hut zu bringen, fällt Paris allerdings nicht immer leicht...

Im Interview mit CNN plaudert die 42-Jährige aus dem Nähkästchen – und gewährt dabei ziemlich private Einblicke in ihr Familienleben. "Die Sache ist, eine arbeitende Mutter zu sein und alles unter einen Hut zu bringen, ich habe einen verrückten Zeitplan", macht Paris deutlich. Daher lerne sie aktuell, öfter Nein zu sagen und auf manche Jobs zu verzichten: "Ich versuche, so viel Zeit wie möglich mit meinen Kleinen zu verbringen."

Die Romantik kommt bei der Blondine offenbar auch nicht zu kurz: Zum Jahreswechsel präsentierte sich Paris in einem besonders heißen Fummel: Sie posierte lasziv in einem roten Lingerie-Set inklusive Strapsen an einem Treppengeländer. Die aufreizenden Instagram-Schnappschüsse kamen bei ihrem Mann Carter Reum sicherlich besonders gut an...

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix und ihrem Mann Carter

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum, November 2023

Getty Images Paris Hilton, Juni 2022

Wie findet ihr es, dass Paris auch offen über Schwierigkeiten spricht? Ich finde das sehr ehrlich. Mir wäre das zu unangenehm. Abstimmen Ergebnis anzeigen



