Alle Infos zu Königin Margrethe von Dänemarks Abdankung!

Königin Margrethe von Dänemark (83) übergibt ihren Thron! Seit 52 Jahren steht die Monarchin an der Spitze des dänischen Königshauses – an Silvester verkündete sie überraschend, dass sie bereits am 14. Januar abdanken wird. Ihre Nachfolge tritt ihr Sohn Prinz Frederik (55) an, seine Frau Prinzessin Mary (51) wird die neue dänische Königin. Eine Krönung wie bei den britischen Royals wird es aber nicht geben. Alle Infos zum Wechsel im dänischen Königshaus findet ihr im Promiflash-Video!

