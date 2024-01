Erste Folge im TV: Das sagen Fans zu "Forsthaus Rampensau"

Kann Forsthaus Rampensau auch die Zuschauer vor den Fernsehern begeistern? Wochenlang lief das neue Trash-TV-Format auf der Streaming-Plattform Joyn: In der Show stellten sich neun prominente Duos den spannenden Challenges im Lavanttal. So kämpften unter anderem Diogo Sangre (29) mit seinem Kumpel Kevin Platzer aka Flocke oder die Schwestern Joelina (24) und Jada Karabas (19) um das Preisgeld von 25.000 Euro. Nun läuft die erste Folge "Forsthaus Rampensau" im Free-TV – etwa mit genau so viel Erfolg?

Auf der Nachrichtenplattform X zeigt sich ein Großteil der Reality-TV-Fans begeistert. "Noch trashiger und witziger als Sommerhaus – nur nicht so toxisch und manipulativ", freut sich ein User, während ein anderer kommentiert: "'Forsthaus Rampensau' – [ich] lieb's jetzt schon!" Ein dritter Nutzer erklärt zudem begeistert: "Endlich mal Humor, mit dem ich mich identifizieren kann."

Doch nicht bei allen Zuschauer kommt das neue Trash-Format gut an. "Wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden, dann kommt 'Forsthaus Rampensau' um die Ecke und man glaubt: 'Aber das ist jetzt bestimmt das Ende der Unterhaltungs-Nahrungskette'", stichelt ein User, während ein anderer ehrlich zugibt: "Uiuiui, dafür bin ich wohl zu alt. Das wird anstrengend!"

Promiflash Joelina und Jada Karabas

Joyn / Nadine Rupp Nadine Miree und Sam Dylan bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn Hanna Annika und Cedric Beidinger "Forsthaus Rampensau Germany"

