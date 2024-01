Hochzeit mit seiner Ines? Brad Pitt will krassen Ehevertrag

Läuten bei Brad Pitt (60) und Ines De Ramon bald die Hochzeitsglocken? Der Filmstar und die Ex von Paul Wesley (41) sollen seit über einem Jahr ein Paar sein. Erst vor wenigen Tagen wurden sie gemeinsam in Paris gesehen – auf Paparazzi-Fotos wirkten sie überglücklich. Gehen die beiden bald vielleicht sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Brad soll über eine Hochzeit mit Ines nachdenken, allerdings nicht ohne Ehevertrag!

"Brad ist Hals über Kopf in Ines verliebt und möchte sie heiraten", teilte ein Insider National Enquirer mit. Dabei wolle er jedoch kein finanzielles Risiko eingehen: "Brad wird darauf bestehen, dass Ines einen wasserdichten Ehevertrag unterschreibt, um sein Vermögen und seine zukünftigen Besitztümer im Wert von bis zu 650 Millionen Dollar zu schützen." Grund dafür seien die langwierigen Vermögensstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (48).

Der "Inglourious Basterds"-Darsteller und seine einstige Ehegattin hatten sich nicht nur wegen ihrer Finanzen, sondern auch wegen des Sorgerechts für ihre sechs Kinder in den Haaren. Maddox, Zahara (18) und Pax (20) sollen mittlerweile kein gutes Verhältnis mehr zu Brad haben, was ihn angeblich sehr belastet. Er wolle deshalb nun einen Schritt auf sie zugehen, wie ein Informant vor wenigen Monaten gegenüber Closer ausgeplaudert hatte.

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020 in Los Angeles

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2015

Getty Images Brad Pitt im Dezember 2022

