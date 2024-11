Christina Block weiß "bis heute nicht", wo ihre Kinder sind

Für Christina Block (51) ist das Weihnachtsfest immer auch mit etwas Traurigem verbunden: Anstatt es zusammen mit ihren vier Kindern zu verbringen, kann die Erbin der Steakhouse-Kette das Fest der Liebe nur mit einem davon feiern. Die anderen drei Kinder leben bei ihrem Vater in Dänemark. Die Unternehmerin hat aktuell auch keinen Kontakt zu ihnen. "Wir wünschen den anderen Kindern natürlich auch ein schönes Fest. Wo auch immer sie sind, ich weiß bis heute nicht, wo sie sind und ob es ihnen gut geht", erklärt sie im Interview mit RTL und fügt hinzu: "Ich bete zum lieben Gott, dass es ihnen gut gehen möge, wo immer sie auch sind."

Seit Jahren streitet sich die Gastronomin mit ihrem Ex-Partner um das Sorgerecht für den gemeinsamen Nachwuchs. Der Rosenkrieg gipfelte in einem dramatischen Vorfall in der Silvesternacht 2023. Die beiden jüngsten Kids feierten gemeinsam mit ihrem Vater in Dänemark, als sie einer Entführung zum Opfer fielen. Nach Tagen voller Panik und Angst tauchten sie wieder bei ihrer Mutter auf. Seitdem wird Christina vorgeworfen, die dramatische Entführung ihrer Jüngsten in Auftrag gegeben zu haben. Vor wenigen Tagen berichtete Bild aber von einem möglichen Lichtblick in dem Fall: Bereits im September soll ein Mann, der an der Entführung beteiligt gewesen sein soll, auf Zypern festgenommen worden sein. Der angebliche Tatverdächtige sitze seitdem in Untersuchungshaft.

Die geborene Hamburgerin und ihr Ex-Mann Stephan lernten sich 1999 kennen. Sechs Jahre später traten sie gemeinsam vor den Traualtar. Nach drei gemeinsamen Töchtern und einem Sohn scheiterte ihre Ehe im Jahr 2014. Ihre Scheidung verlief alles andere als friedlich – als der Vater 2021 drei der Kinder nach einem regulären Besuch bei sich in Dänemark behielt, begann die Situation zu eskalieren.

ActionPress Christina Block im November 2024

gbrci / Future Image Christina Block im Januar 2024

