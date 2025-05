Sydney Sweeney bezaubert im weißen Minirock auf Fahrradtour

Sydney Sweeney (27) sorgt mal wieder für Furore in den sozialen Medien! Die Euphoria-Schauspielerin teilte am Freitag eine Reihe verführerischer Fotos auf Instagram. Darauf posiert sie in einem weißen Minirock und einem schwarzen Tube-Top keck auf einem Fahrrad. Anlass für das Shooting war der Start in ein sonniges Urlaubswetter, das sie auf einer Radtour in einem Miu-Miu-Ensemble zu genießen schien. Mit dem Wind in den Haaren und Sand an den Füßen posierte der TV-Star lässig auf einem weißen Fahrrad und ließ mit seinem frechen "Ich gucke mich nur um"-Kommentar die Herzen der Fans höherschlagen.

Die gewagte Wahl des Outfits von Miu Miu, bekannt für seine ultrakurzen Designs, trifft den Puls der Modewelt und kommt nicht zum ersten Mal bei Sydney zum Einsatz. Bereits im Dezember hatte sie mit einer ähnlichen Inszenierung Aufmerksamkeit erregt, als sie mit einer Tasche des Labels posierte. Der aktuelle Schnappschuss reiht sich in ihre jüngsten Aktivitäten ein: Nach der Trennung von ihrem Verlobten Jonathan Davino genießt Sydney sichtlich das Leben. Neben dem Stagecoach-Festival, das sie mit Freunden und ihrem neuen Hund Sully besuchte, glänzte sie Anfang des Monats bei der Met Gala in einem atemberaubenden schwarzen Kleid.

Mit ihrer frischen Single-Aura wird Sydney zunehmend mit Kollegen wie Brandon Sklenar (34) in Verbindung gebracht. Die beiden spielten im Film "Drop" zusammen und ließen bei Interviews gegenseitige Bewunderung erkennen. In ihrer Karriere zeigt sich die Schauspielerin wandelbar und diszipliniert, wie zuletzt mit ihrer Rolle als Boxerin Christy Martin. Doch abseits von filmischen Erfolgen scheint Sydney aktuell vor allem eines zu genießen: ihre Unabhängigkeit und das Leben nach eigenen Regeln.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney im März 2025

