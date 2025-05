Hier geht Leyla Lahouar und Mike Heiters Hochzeitsreise hin

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) lassen ihre Fans wissen, wohin es nach ihrer Hochzeit im Sommer gehen wird. Die Reality-TV-Stars verraten ihren Fans über Leylas Instagram-Account, dass sie ihre Flitterwochen an zwei traumhaften Reisezielen verbringen wollen. Es geht nach: "Nach Thailand und auf die Seychellen", verrät die Bachelor in Paradise-Bekanntheit begeistert in ihrer Story und teilt dabei ihre Vorfreude mit ihren zahlreichen Fans. Für das Paar soll die Reise ein ganz besonderes Highlight ihres neuen gemeinsamen Lebensabschnitts werden.

Vor der großen Reise steht jedoch erst einmal die geplante Sommerhochzeit an, auf die sowohl Leyla als auch Mike bereits mit viel Liebe zum Detail hinarbeiten. Dieses Eheversprechen krönt ihre Beziehung, die seit längerer Zeit schon für Schlagzeilen sorgt. Nach der Traumhochzeit steht dann offenbar auch ganz bald die Kinderplanung an. "Wir wünschen uns vier [Kinder]", plaudert Leyla im Rahmen ihrer Fragerunde aus.

Schon jetzt bekommen Fans einen ersten Eindruck davon, wie glamourös der große Tag von Leyla und Mike werden wird. Auf Instagram präsentierte ihr Stylist Baba ein Video, das Leyla in einem atemberaubenden Brautkleid zeigte: Weiße, florale Spitze, ein figurbetontes Korsett und ein bodenlanger Tüllrock machten sie zum echten Hingucker. Auch Mike glänzte im schwarzen Anzug mit funkelnden Details. Ob es sich dabei bereits um die finalen Outfits handelte, ließen beide offen.

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

