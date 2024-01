So war Anna Adamyans erster Flug mit ihrem Söhnchen Levi

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Anna Adamyan (27) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Nachdem die Influencerin und ihr Ehemann Sargis (30) jahrelang auf gemeinsamen Nachwuchs gehofft hatten, ging ihr lang unerfüllter Kinderwunsch im vergangenen Jahr endlich in Erfüllung. Seither nimmt die Beauty ihre Fans auf Social Media mit in ihren Mama-Alltag. Dabei lässt sie ihre Follower nun auch an einem Meilenstein im Leben ihres Sohnes teilhaben. Anna plaudert über Baby Levis ersten Flug.

Auf Instagram stillt die Neu-Mama im Rahmen eines Q&As die Neugier ihrer Follower. Auf die Frage, wie der Kleine den Flug und den Ohrendruck verkraftete, antwortet Anna in ihrer Story: "Hat super geklappt! Auf dem Hinflug hat er gelacht, bei Start und der Landung alles verschlafen. Rückflug war eine Katastrophe, weil wir Magen-Darm hatten." Doch schien der Trip über den Wolken dabei im Großen und Ganzen deutlich stressfreier verlaufen zu sein, als es sich das Paar zuvor ausgemalt hatte. "Er lag immer mal auf mir oder Sargis – das hat echt super geklappt", berichtet die 27-Jährige.

Dabei war der Flug nicht das einzige erste Mal, das die Neu-Eltern in den letzten Wochen mit ihrem Söhnchen erlebt hatten. Gerade erst hatten Anna und Sargis ihr erstes Weihnachten mit ihrem kleinen Wunder gefeiert. Via Instagram hatte das Model einen süßen Familienschnappschuss veröffentlicht und dazu geschrieben: "Frohe Weihnachten von Familie Adamyan."

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit Sohn Levi

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit Sohn Levi

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis

