Trotz seiner Skandale: Ex-Frau Sarah blieb Prinz Andrew treu

Sie hielt immer zu ihm. Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (63) waren über zehn Jahre miteinander verheiratet. Im Laufe ihrer Ehe bekamen die Autorin und der Bruder von König Charles III. (75) ihre zwei Töchter Eugenie (33) und Beatrice (35). Seit der Trennung macht Andrew allerdings immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam – so derzeit mit Missbrauchs- und Belästigungsvorwürfen. Sarah soll ihm dennoch wahre Loyalität bewiesen haben!

Das behauptet nun zumindest die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber OK!. "Als Sarah vor all den Jahren in der königlichen Familie willkommen geheißen wurde, war sie so bestrebt, es allen recht zu machen", erinnert sie sich und betont: "Sie ist ihrem Ex-Mann äußerst treu geblieben." Egal, wie die zweifache Mutter im britischen Königshaus behandelt wurde – sie habe nie etwas Negatives über ein Mitglied der königlichen Familie gesagt.

Auch finanziell möchte die 64-Jährige ihrem Ex-Mann wohl weiterhin unter die Arme greifen. Wie ein Insider in der "NBC's Today Show" verriet, wolle Sarah unbedingt eine eigene Sendung, um Andrew mit Geld zu unterstützen. "Andrew hat so viel verloren. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um ihm zu helfen", erklärte der Informant.

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Beatrice, 2011

Getty Images Sarah Ferguson im Juni 2017

